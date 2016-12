Turchia, 40mila i fermati per il fallito colpo di Stato

Sono 40.029 le persone fermate in Turchia in seguito al fallito colpo di Stato del 15 luglio. Per circa la metà di loro, precisamente 20.355, è stato confermato l'arresto. Lo ha annunciato il premier del Paese, Binali Yildirim, in un discorso trasmesso in diretta in televisione. Stando ai nuovi dati diffusi dal primo ministro, inoltre, 79.900 persone sono state rimosse da impieghi pubblici e 4.262 società sono state chiuse per legami con Gulen.