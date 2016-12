Turchia,26 feriti in manifestazione

Almeno 26 persone sono rimaste ferite in scontri tra manifestanti e polizia avvenuti nella città curda di Artvin, in Turchia, dove era in corso una protesta contro la costruzione di una miniera. Alla manifestazione hanno preso parte almeno 2mila persone. Gli scontri sono scoppiati quando i dimostranti hanno cercato di sfondare una barricata che porta alla collina Cerattepe, dove dovrebbe essere costruita la miniera.