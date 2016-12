Turchia, 2 autobombe contro sedi polizia: 6 morti e oltre 200 feriti

Attentati attribuiti al Pkk - Gli attentati sono stati attribuiti dalle autorità ai militanti curdi del Pkk. Un funzionario del governatorato di Van, Mehmet Parlak, ha infatti puntato il dito contro un "gruppo terroristico regionale", formula usata per designare il Partito dei lavoratori del Kurdistan.



Quarantamila fermati per il golpe - Intanto in Turchia, nell'ambito delle indagini legate al fallito colpo di Stato del 15 luglio, sono 40.029 le persone fermate. Per circa la metà di loro (precisamente 20.355) è stato confermato l'arresto. Lo ha annunciato il premier turco, Binali Yildirim, in un discorso trasmesso in diretta in televisione. Stando ai nuovi dati diffusi dal premier, inoltre 79.900 persone sono state rimosse da impieghi pubblici e 4.262 società e istituzioni sono state chiuse per presunti legami con Fetullah Gulen. Un blitz, il secondo in pochi giorni, è stato condotto dalla polizia finanziaria del Paese nel mondo del business e ha portato a diversi arresti.