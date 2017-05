Turchia, 16enne uccide fidanzata a scuola e tenta il suicidio

Un 16enne ha ucciso a scuola una compagna a colpi di pistola e poi ha tentato il suicidio. È successo in un liceo di Bursa, nella Turchia nord-occidentale, davanti ad altri studenti. Lo riporta l'agenzia Dogan, secondo cui la vittima, Nilufer Acar, anche lei 16enne, era la fidanzata dell'assassino. Il movente dell'omicidio potrebbe essere la gelosia. L'adolescente è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.