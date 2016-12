Turchia, 10 dispersi in naufragio

Dieci migranti risultano dispersi per il naufragio, al largo delle coste turche, del barcone su cui viaggiavano. Erano diretti in Grecia. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Anadolu". Le guardia costiera turca sta effettuando le ricerche in mare e per via aerea. Altre cinque persone di nazionalità siriana sono state salvate in precedenza al largo di Bodrum.