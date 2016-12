11 dicembre 2016 19:35 Turchia, 10 arresti per gli attentati di Istanbul | Estremisti curdi Tak rivendicano Il gruppo è nato da una costola del Pkk. Erdogan: "Non lasceremo il Paese a quelle canaglie"

Dieci persone sono state arrestate in Turchia per le esplosioni di sabato sera a Istanbul che hanno provocato almeno 38 morti e 155 feriti. Il duplice attentato è stato rivendicato dal gruppo estremista curdo Tak (Falconi per la liberazione del Kurdistan), nato da una costola del Pkk. "Non lasceremo il Paese a quelle canaglie, se pensano di spaventarci con questi attacchi", ha commentato il presidente Recep Tayyip Erdogan.

Obiettivo erano le forze di sicurezza - L'obiettivo degli attacchi erano le forze di sicurezza. Per l'autobomba esplosa davanti allo stadio Vodafone Arena della squadra Besiktas sono stati utilizzati fra 300 e 400 chilogrammi di esplosivo. Gli analisti turchi segnalano che dietro l'attentato potrebbero esserci invece anche lo Stato islamico.



Duplice esplosione - Il ministro dell'Interno, Suleyman Soylu, ha spiegato che la prima esplosione, di un'autobomba, si è verificata precisamente in un luogo di raccolta della polizia in tenuta antisommossa davanti allo stadio, mentre la seconda è avvenuta quando la polizia ha circondato un attentatore suicida nel parco Macka.



La rivendicazione - Rivendicando l'attentato, il Tak ha spiegato che nell'attacco sono morti anche 2 suoi militanti. L'azione viene descritta come una rappresaglia per la detenzione del leader del Pkk, Abdullah Ocalan, in prigione dal 1999, e per le operazioni militari dell'esercito turco contro i ribelli curdi nel sud-est del Paese, che dall'estate 2015 hanno causato centinaia di morti su entrambi i fronti. Già ritenuto responsabile di diversi attentati in Turchia contro le forze di polizia, il Tak è un gruppo scissionista del Pkk, da cui si dichiara indipendente. Le autorità ritengono tuttavia che il legame tra le due organizzazioni continui a esistere.