Turchia, 1.800 arresti per terrorismo: oltre mille per legami Gulen

Sono oltre 1.800 le persone arrestate nell'ultima settimana in Turchia in operazioni antiterrorismo. Lo rende noto un bollettino del ministero degli Interni, precisando che le autorità hanno "neutralizzato" 57 presunti terroristi, 46 dei quali sono stati uccisi. Due terzi dei sospetti (1.210) sono finiti in manette con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.