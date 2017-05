Turchia: 1.215 arresti in una maxi-operazione antidroga

E' di 1.125 sospetti arrestati il bilancio della maxi-operazione antidroga condotta in Turchia. Lo fa sapere la polizia di Ankara, precisando anche di aver sequestrato grosse quantità di armi, munizioni e stupefacenti. L'operazione ha visto impegnati in diverse retate oltre 18mila agenti e 118 cani antidroga. E' la prima volta che questi blitz vengono compiuti simultaneamente in tutte le 81 province della Turchia.