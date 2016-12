Turchia, 007: Isis prepara attacchi

L'Isis starebbe preparando attacchi contro interessi diplomatici, militari e commerciali americani in Turchia. I servizi di intelligence di Ankara e la Cia hanno infatti raccolto informazioni su diverse possibili minacce, diramando due avvisi con i nomi di 5 militanti dell'Isis che sarebbero entrati in Turchia per compiere attentati. L'Isis starebbe anche pianificando attacchi anche in zone turistiche del Paese.