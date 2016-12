Turbolenze, tre feriti su Airbus

23:11 - Un Airbus A380 dell'Air France, in volo da un'ora per New York, è finito dentro una forte turbolenza sopra la Gran Bretagna ed è stato costretto a invertire la rotta. Tre membri dell'equipaggio, rimasti leggermente feriti, sono stati curati dai medici all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, dove l'aereo è atterrato senza problemi. Alcuni passeggeri sono ripartiti quasi subito per New York su un altro volo, gli altri partiranno domani.