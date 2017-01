Tupolev caduto, Mosca: presto per "tirare conclusioni" sulle cause

E' ancora "prematuro" tirare le conclusioni sulle cause che hanno portato al disastro aereo di Natale o diffondere informazioni che potrebbero "influenzare le indagini". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Maxim Sokolov. ribadendo che l'ipotesi dell'attentato terroristico "non viene considerata come ragione principale" della tragedia. Il ministro ha quindi definito "irragionevole" l'idea di mandare in pensione i Tu-154.