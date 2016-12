Tunnel San Gottardo, Matteo Renzi: "E' il cantiere del secolo"

Il tunnel del San Gottardo è "un'opera fondamentale per la quale l'espressione cantiere del secolo è giustificata". Lo ha detto il premier Matteo Renzi durante il viaggio in treno che ha inaugurato la galleria ferroviaria più lunga del mondo. "Un'opera utile non solo alla Svizzera - ha aggiunto - ma che potrà, con i lavori in corso in Italia e nel resto dell'Europa, costituire un collegamento di straordinaria importanza".