Tunisia,ucciso poliziotto a Sousse

Un poliziotto tunisino è stato ucciso da due uomini a bordo di una moto vicino al resort di Sousse, luogo dell'attacco terroristico di giugno in cui morirono 38 turisti. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Sicurezza nazionale, Rafik Chelly: "Ignoti hanno sparato in strada contro tre poliziotti, uno di questi è stato colpito ed è morto in ospedale".