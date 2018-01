Tunisia: tafferugli a Tunisi durante anniversario primavera araba

Pneumatici bruciati in strada da un gruppo di giovani a Tunisi. Lo rendono noto i media precisando che le forze dell'ordine hanno deciso di non intervenire. Anche a Feriana, nel governatorato di Kasserine si sono registrati tafferugli tra giovani manifestanti. Si conclude così una giornata finora trascorsa senza incidenti in cui la Tunisia ha celebrato il 7.mo anniversario della Rivoluzione dei gelsomini con varie manifestazioni pacifiche.