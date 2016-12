Tunisia, smantellata cellula Jihad

La Guardia Nazionale tunisina di Nabeul hanno smantellato una cellula di presunti jihadisti di sette persone, basata a Korba. Sono accusati di apologia di reato: su internet, infatti, adescavano giovani per poi inviarli in Siria. Tutti i membri di questo gruppo sono stati arrestati e trasferiti al Centro nazionale per i reati legati al terrorismo di Tunisi, in coordinamento con l'autorità giudiziaria antiterrorismo.