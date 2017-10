Tunisia, smantellata cellula dell'Isis nella regione di Sousse

Gli uomini della Guardia nazionale tunisina hanno tratto in arresto 5 estremisti islamici membri di una cellula dell'Isis attiva nella regione di Sousse, con l'accusa di far parte di un'organizzazione terroristica. Lo rende noto il ministero dell'Interno di Tunisi, precisando che una sesta persona risulta latitante, essendo riuscita a fuggire alla cattura. I fermati erano in contatto costante con un terrorista rinchiuso nelle carceri del Paese.