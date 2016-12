Tunisia, pronta la legge contro la violenza sulle donne

Dopo una gestazione lunghissima è finalmente pronta una legge in Tunisia contro la violenza e i maltrattamenti sulle donne e per la parità di genere. Il Consiglio dei ministri l'ha approvata il 13 luglio e ora dovrà essere presentata in parlamento per la sua votazione. Mira a mettere in atto misure efficaci contro ogni forma di violenza o sopruso basato sul genere per garantire alla donna rispetto della dignità e assicurare l'uguaglianza tra i sessi.