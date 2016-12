Tunisia, presidente concede grazia a oltre 1.600 detenuti

In occasione del 59esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica, il presidente della Tunisia, Beji Caid Essebsi, ha deciso di concedere la grazia a 1.605 detenuti. Di questi, 876 verranno subito rimessi in libertà mentre i restanti potranno beneficiare di sconti di pena. Il provvedimeno non riguarda reati come terrorismo, traffico d'armi, spaccio di droga e omicidio.