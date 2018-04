Tunisia, operazione anti-terrorismo: ucciso jihadista legato a Isis

Un jihadista tunisino legato allo Stato islamico è stato ucciso nel corso di un'operazione anti-terrorismo in Tunisia nella regione di Kasserine, nel centro ovest del Paese. Lo riferisce il ministero dell'Interno, spiegando che l'uomo era un dirigente del gruppo Jund al-Khilafa, legato appunto all'Isis, e aveva a suo carico 25 mandati di cattura per il presunto coinvolgimento in fatti di natura terroristica.