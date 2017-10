Tunisia, nave militare sperona una barca carica di migranti: si temono 30 morti

Una nave militare tunisina e una barca, con a bordo circa 70 migranti, sono entrate in collisione al largo delle coste di Tunisi. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), le vittime potrebbero essere 30. L'imbarcazione speronata è affondata. Da giorni la Tunisia è impegnata in operazioni di controllo delle frontiere per bloccare la partenza di navi cariche di profughi verso l'Italia.