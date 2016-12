Tunisia,maxi retata anti terrorismo

Prosegue l'azione antiterrorismo in Tunisia da parte delle forze dell'ordine. Nella notte tra il 27 ed il 28 luglio sono state arrestate, in coordinamento con l'autorità giudiziaria, 24 persone accusate di appartenere ad organizzazioni terroristiche di matrice islamica in tutto il Paese. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi in un comunicato, specificando che le perquisizioni domiciliari alla loro ricerca sono state 118.