Tunisia, connessioni Bardo-Sousse

Gli attentati terroristici del museo del Bardo e di Sousse sono legati tra loro. Lo ha affermato il capo della cellula antiterrorismo di Scotland Yard, Richard Welton in un comunicato in cui gli investigatori del Regno Unito confermano l'esistenza di relazioni tra i due attentati. La polizia britannica lavora in stretta collaborazione con le autorità tunisine sull'attacco di Sousse, con circa 250 agenti.