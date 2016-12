Tunisia, allarme nuovi attentati

Dopo l'attentato di venerdì a Sousse, gli jihadisti potrebbero colpire altre strutture turistiche in Tunisia. A lanciare l'allarme è il Foreign Office britannico, secondo il quale a colpire potrebbero essere "individui non noti alle autorità, e le cui azioni sono ispirate da gruppi terroristici attraverso i social media". Le autorità tunisine, intanto, hanno dispiegato mille poliziotti in più per proteggere spiagge e resort turistici.