Tunisi, protesta contro possibile rientro jihadisti in patria

Centinaia di tunisini hanno protestato a Tunisi davanti al Parlamento contro il rientro nel paese dei jihadisti. La Tunisia conta all'estero oltre 5mila cittadini classificati come jihadisti, in Iraq, Siria o Libia, e il loro rientro in patria suscita grande timore. Alla manifestazione di oggi, convocata da diverse ong, hanno partecipato circa 1.500 persone, secondo gli organizzatori. "No al ritorno" dei jihadisti!, si poteva leggere sugli striscioni.