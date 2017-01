Tunisi, leader partito islamico: "Omicidio ingegnere è terrorismo"

Rached Ghannouchi, leader del partito islamico tunisino Ennhahda ha definito alla radio locale Mosaique Fm l'omicidio dell'ingegnere tunisino Mohamed Zouari, avvenuto giovedì a Sfax, come reato terroristico di carattere internazionale. Il ministero dell'Interno di Tunisi ha reso noto di aver arrestato 5 persone per questo omicidio di cui non si conoscono ancora i motivi.