Alla cloche del Tu-154 del Ministero della Difesa russo era riuscito a portare a termine un atterraggio d'emergenza il 29 aprile 2011; quel pilota, Roman Volkov, con 3.500 ore di volo alle spalle, giace ora a 70 metri di profondità nel Mar Nero, dopo che quello stesso aereo di cinque anni fa è scomparso a pochi minuti dal decollo da Sochi nella notte del 25 dicembre. Allora velivolo ed equipaggio riuscirono a sottrarsi alla furia del vento e a mettersi in salvo: la manovra disperata del pilota permise di tornare sulla pista dell'aeroporto militare moscovita di Chkalovsky. La stessa striscia d'asfalto dalla quale il Tupolev inabissatosi a poche miglia dalla costa era partito alla volta di Sochi per quella che doveva essere la sua destinazione finale: la base russa in Siria per i festeggiamenti di Capodanno.