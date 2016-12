Tsunami, 10 anni fa la tragediaI momenti più drammatici

10:30 - Era la mattina del 26 dicembre di dieci anni fa e cominciò tutto con una forte scossa di terremoto alle 8 del mattino ora locale, l'una di notte in italia, al largo dell'isola di Sumatra, in Indonesia. Magnitudo 9,3, uno dei più forti del secolo. Ma la vera la catastrofe fu l'arrivo dal mare di un'onda che portò via e distrusse qualsiasi cosa trovasse lungo il suo cammino. Solo alle Hawai venne diramato un'allerta tsunami.

Dall'epicentro nell'oceano le onde si propagarono a 800 chilometri l'ora e raggiunsero una dopo l'altra le coste dell'Asia. Dopo 30 minuti Sumatra, le isole Nicobare e le Andamane furono devastate. Sommerse città e campagne. Dopo un'ora e mezza vennero colpite le spiagge del sud della Thailandia. Spazzati via i resort dei turisti in località affollatissime come Phuket.



Mezz'ora dopo lo tsunami si abbatté sullo Sri Lanka. Un treno con 1500 passeggeri fu travolto in pieno. Fu poi la volta del Sud dell'India e delle Isole Maldive. A sei ore dalla scossa, l'onda arrivò sulle coste africane della Somalia, distanti 4500 chilometri. Il bilancio, spaventoso: di ora in ora le vittime salgono fino a superare le 220mila. Tra loro 44 sono italiane. Molti corpi non verranno mai più ritrovati.