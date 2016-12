Tsipras:lavoriamo a un nuovo domani

"E' un mandato di quattro anni", una vittoria che dedico "a coloro che lottano per un altro domani" in Grecia. Lo ha detto Alexis Tsipras in piazza Klathmonos, ad Atene, dopo la vittoria alle urne. "Syriza ha mostrato di essere troppo dura per morire - ha aggiunto - anche se era stata presa di mira da tanti. Abbiamo molte difficoltà davanti, ma anche una base solida e prospettive".