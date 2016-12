Tsipras a Merkel: "Aiuti fondamentali o non potremo onorare impegni"

00:50 - Se l'Eurozona non darà nel breve periodo un'assistenza finanziaria alla Grecia, per Atene sarà impossibile onorare i suoi obblighi sul fronte del debito, compreso il pagamento di pensioni e salari. Lo scrive il primo ministro greco, Alexis Tsipras, in una lettera inviata alla cancelliera tedesca, Angela Merkel, e ottenuta dal Financial Times.

La lettera, scrive il Financial Times, è datata 15 marzo, prima quindi che la cancelliera tedesca accettasse di incontrare Tsipras a margine del vertice Ue giovedì scorso, invitando il premier greco a Berlino per un faccia a faccia, previsto per lunedì sera.



Tsipras: "Grecia costretta a scegliere tra saldare i prestiti o erogare spesa sociale" - Nella lettera, sempre secondo quanto scrive il Ft, Tsipras denuncia il fatto che il suo governo viene costretto a scegliere tra saldare i prestiti, soprattutto al Fondo monetario internazionale, o continuare a erogare la spesa sociale. E dà la colpa ai limiti posti dalla Bce alla capacità della Grecia di emanare titoli di debito di breve termine, oltre che alle autorità dell'Eurozona che si rifiutano di rimborsare ogni aiuto prima che Atene adotti un nuovo pacchetto di riforme economiche.



Atene potrebbe essere con le casse vuote prima di fine aprile - Le parole del premier greco confermano come il rischio sia che prima della fine del mese di aprile Atene si ritrovi con le casse completamente vuote. "Dato che la Grecia non ha accesso ai mercati finanziari e in vista delle scadenze sul fronte del debito in primavera e in estate - scrive il premier greco - deve essere chiaro che le restrizioni della Bce, combinate con un ritardo nell'erogazione degli aiuti, renderanno impossibile per qualunque governo greco onorare i suoi debiti".



Perché, spiega, se Atene dovesse onorarli senza aver ricevuto assistenza finanziaria, "questo condurrebbe a un forte deterioramento della già depressa economia sociale della Grecia. Una prospettiva che io non posso consentire".



La Spagna gela la Grecia: "Aiuti solo dopo aver visto riforme" - Intanto, in attesa di vedere quanto emergerà dall'incontro a Berlino con la Merkel, il ministro dell'Economia spagnolo, Luis De Guindos, sempre dalle pagine del Ft, gela le speranze di Atene: "Vedremo se la lista delle riforme presentata è abbastanza completa o no. Ma non ci sarà alcun esborso se il governo greco non avrà provato di aver realmente varato e attuato queste riforme". De Guindos insiste in particolare sulla necessità che Atene metta in campo un reale programma di privatizzazioni.