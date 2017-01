Trump: waterboarding funziona, ma decidere se usarlo non spetta a me

Per Donald Trump il waterboarding, l'annegamento simulato in fase di interrogatorio ritenuto una tortura e abolito da Barack Obama nel 2009, "funziona". Nonostante sia favorevole, il presidente Usa ha però precisato che lascerà la valutazione finale al capo della Cia Mike Pompeo e al segretario alla Difesa James Mattis. "Se non vogliono farlo, va bene, lavorerò in questa direzione", ha quindi spiegato.