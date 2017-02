Trump, Usa vieta ingresso a siriano candidato all'Oscar

Le autorità Usa per l'immigrazione hanno vietato l'ingresso nel Paese al direttore della fotografia del film nominato agli Oscar "The White Helmets". Khaled Khateeb, 21 anni, siriano, non potrà perciò presenziare alla cerimonia. Il film, un documentario prodotto da Netflix, racconta le gesta di una organizzazione di protezione civile formatasi durante la guerra i cui membri indossano caschi bianchi, da cui il nome e il titolo.