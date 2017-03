Trump, un giudice federale delle Hawaii ferma il nuovo bando sugli ingressi

Un giudice federale delle Hawaii ha bloccato temporaneamente, a livello nazionale, la seconda versione del bando sugli ingressi negli Stati Uniti presentato dall'amministrazione Trump. La decisione del tribunale impedisce al provvedimento di entrare in vigore nelle prossime ore come previsto. Sono diversi gli Stati dove sono in corso tentativi della magistratura di fermare l'entrata del bando, tra questi il Maryland e lo Stato di Washington.