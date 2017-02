Trump, un americano su due approva il bando agli immigrati

Quanto si sentono sicuri gli americani? - Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, il 33% degli americani intervistati ritiene che la misura restrittiva adottata da Trump con il bando anti-immigrati non farà alcuna differenza per quanto riguarda la sicurezza del Paese, il 31% pensa che ora i cittadini saranno invece "piu' sicuri", mentre il 26% si ritiene ora "meno sicuro".



Il 49% sta con Trump - Lo stesso sondaggio spiega che il 49% degli interpellati è d'accordo con l'iniziativa assunta dal presidente

con un ordine esecutivo, mentre il 41% sono contrari. Tra di loro, il 53% circa dei democratici si sono detti "fortemente contrari", mentre il 51% dei repubblicani si sono detti "fortemente a favore".



La popolarità del tycoon è sempre in calo - Un sondaggio Gallup risalente a due giorni fa ha rilevato che il grado di disapprovazione dei cittadini Usa per Donald Trump ha toccato un nuovo record, con il 51% della popolazione che non considera presidente come loro leader,

mentre il 42% approva il suo operato. Questi risultati riguardano la prima settimana di lavoro di Trump, a sette giorni dall'insediamento. George W. Bush ha superato la soglia del 50% di disapprovazione nell'arco di tre anni