Trump, Twitter: non blocchiamo leader mondiale, è interesse pubblico

"Bloccare un leader mondiale su Twitter o rimuovere i suoi tweet controversi nasconderebbe informazioni importanti che la gente dovrebbe poter vedere e discutere e inoltre non lo zittirebbe". Twitter, pur senza nominare il presidente Usa, risponde agli appelli per bandire Donald Trump dal social network per i suoi post discutibili, tra cui quello di sfida nucleare al leader nordcoreano. In questo modo prevale "l'interesse pubblico".