Trump: "Tra rifugiati siriani daremo priorità ai cristiani"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suggerisce di dare priorità ai cristiani tra i rifugiati siriani in Usa. "I cristiani sono stati trattati in modo orribile - ha detto in una intervista al "Christian Broadcasting Network" -. Se eri un musulmano potevi entrare negli Usa ma se eri un cristiano era quasi impossibile. Ma erano tutti perseguitati allo stesso modo. Per questo abbiamo deciso di aiutarli".