Trump: "Test ideologico ai migranti che vogliono entrare negli Usa"

Il candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha proposto un test "ideologico" per gli immigrati che vogliono entrare negli Usa, come strumento per combattere il terrorismo jihadista. "Dobbiamo accettare soltanto coloro che condividono i nostri valori e rispettano la nostra gente", ha detto. Il magnate ha sottolineato che "è giunto il momento di sviluppare un nuovo test di screening per affrontare le minacce di oggi".