Trump: sul commercio l'Ue è stata molto ingiusta con gli Usa

"Ho avuto molti problemi con l'Unione europea", ma ora quei dissapori potrebbero "trasformarsi in qualcosa di molto grande da un punto di vista commerciale". A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso dell'intervista che verrà trasmessa sulla tv britannica ITV. Trump ha anche sottolineato che "l'Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio".

La Brexit - Parlando della Brexit, Trump ha detto che se fosse stato al posto del premier britannico Theresa May avrebbe portato avanti i negoziati in modo "diverso" e sarebbe stato "più duro" con l'Unione europea: "Penso che avrei negoziato diversamente. Avrei avuto un'attitudine diversa".



Gli accordi di parigi - Il presidente ha parlato anhce dell'uscita di Washington dagli accordi di Parigi sul clima. "Rientrerei? Sì, rientrerei. Mi piacerebbe molto". Ma a condizione che si tratti di "un buon accordo per noi". Trump ha spiegato di essere a favore "dell'aria pulita e dell'acqua pulita. Ma gli accordi di Parigi, per noi, sarebbero stati un disastro".