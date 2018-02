Trump su scandalo consigliere: "False accuse rovinano vite"

Donald Trump si schiera per il "giusto processo" dopo il caso del suo collaboratore Rob Porter, dimessosi dopo le accuse di violenza domestica da parte delle ex mogli. "Le vite delle persone sono fatte a pezzi e distrutte da pure affermazioni. Alcune sono vere ed altre sono false. Non c'è guarigione per chi è accusato falsamente, la vita e la carriera sono perdute. Non c'è più una cosa come il giusto processo?", ha commentato su Twitter.