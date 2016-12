Trump su Castro: "Un dittatore brutale, ha oppresso il suo popolo"

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato in un comunicato la morte di Fidel Castro, definendolo "un dittatore brutale che ha oppresso il suo popolo". In un primo momento, il tycoon si era limitato a un tweet per annunciare la morte del Lider Maximo. Trump ha poi affermato che farà "di tutto" per contribuire alla libertà del popolo cubano e ha auspicato che la dipartita di Castro porti alla "libertà" dei cubani.