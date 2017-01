Trump su Amri: "Era una minaccia religiosa, quando reagiremo"

"Il terrorista che ha ucciso numerose persone in Germania ha detto prima di commettere il crimine 'vi uccideremo come maiali'. Questa è una minaccia puramente religiosa, che si è trasformata in realtà". Così il presidente eletto americano, Donald Trump, interviene sul caso di Anis Amri commentando il suo ultimo video . E su Twitter chiede: "Quando gli Stati Uniti e tutti gli altri Paesi reagiranno?".