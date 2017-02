Trump: stretta su detenzione immigrati, arrivano linee guida

Più poteri alle autorità federali per detenere e deportare gli immigrati. Il segretario alla Sicurezza nazionale, John Kelly, prepara la battaglia contro gli immigrati illegali e punta a rafforzare la polizia. Lo riporta il Washington Post, citando alcune bozze circolate al Dipartimento per la Sicurezza nazionale. Per Trump è necessario "assumere migliaia di agenti e accelerare le udienze per le deportazioni".