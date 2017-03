Trump: sosteniamo la Nato, ma ognuno faccia la propria parte

"Sosteniamo fortemente la Nato, ma i paesi membri devono rispettare i loro obblighi". E' il monito del presidente Donald Trump intervenendo in Congresso. "Ci aspettiamo che i nostri partner, nella nato o in Medio Oriente, assumano un ruolo diretto e significativo nelle operazioni militari re paghino la loro giusta quota di costi", ha aggiunto il tycoon, ribandendo un concetto già espresso in altre occasioni.