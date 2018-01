Trump: "Siederei al tavolo con Kim Jong un, ma sarebbe inutile"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull'ascensore dopo aver scortato Martin Luther King III nella hall dopo gli incontri alla Trump Tower di New York il 16 gennaio 2017.

"Mi siederei al tavolo con la Corea del Nord, ma non sono sicuro che questo potrà risolvere i problemi": lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Reuters, ribadendo come Pyongyang "è sempre più vicina" alla realizzazione di un missile in grado di raggiungere gli Usa. Trump critica anche il Cremlino: "La Russia non ci sta aiutando con la Corea del Nord, non fa rispettare le sanzioni dell'Onu".