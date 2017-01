Trump: servono confini e controlli, guardate il caos in Europa

Donald Trump non fa retromarcia e dopo la pioggia di critiche piovutegli addosso dalla maggior parte dei leader europei torna all'attacco, usando proprio il Vecchio Continente come metro di paragone negativo. "Il nostro Paese ha bisogno di confini forti e di controlli rigidi, ADESSO - scrive infatti su Twitter il presidente Usa -. Guardate a quello che sta succedendo in Europa e, anzi, in tutto il mondo, un caos orribile!".