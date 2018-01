Trump: "Se volete, sono pronto a scusarmi per retweet razzisti"

Per la prima volta, il presidente americano Donald Trump si è detto pronto a chiedere scusa per aver ritwittato lo scorso novembre tre video anti-islamici realizzati da militanti di Britain First, un gruppo dell'estrema destra britannica. "Se mi dici che è gente orribile, orribili razzisti, mi scuserei certamente, se vuoi che lo faccia", ha detto nel corso di un'intervista con Piers Morgan per la televisione britannica Itv.