Trump: "Se Russia attacca alleati no a nostra difesa automatica"

Il neocandidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, comincia a tracciare il suo orientamento in fatto di politica estera. "Se la Russia attaccasse i Paesi baltici non interverrei automaticamente in loro difesa" ha detto in una intervista al "New York Times", spiegando che deciderebbe se intervenire o meno solo dopo aver valutato il contributo di quei Paesi all'Alleanza atlantica. Le regole della Nato prevedono invece l'intervento automatico.