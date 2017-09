Trump: riforma immigrazione metta nostri cittadini al primo posto

"Non vedo l'ora di lavorare con democratici e repubblicani in Congresso per una riforma dell'immigrazione che metta al primo posto i cittadini del nostro Paese, che lavorano duro". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, a seguito dell'annuncio dello stop del programma Daca per i Dreamers, cioè gli immigrati entrati irregolarmente negli Usa da bambini. Il programma era stato voluto dal suo predecessore Barack Obama.