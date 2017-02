Trump, Pudzer si ritira da iter conferma nomina a segretario Lavoro

Andrew Puzder, l'imprenditore della ristorazione scelto da Donald Trump come segretario al Lavoro, si è ritirato dall'iter per la conferma della nomina, perché a suo avviso non ci sarebbero le basi per andare avanti. Secondo le emittenti Nbc e Fox, prima ancora della decisione di Pudzer la leadership repubblicana avrebbe fatto pressioni per revocare la nomina perché non ci sarebbe stato un numero sufficiente di senatori pronti a confermarlo.