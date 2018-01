Trump pronto a taglio fondi Onu per i rifugiati palestinesi

L'amministrazione Trump è pronta a tagliare decine di milioni di dollari versati ogni anno all'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (UNRWA). Una risposta all'autorità palestinese che si rifiuta di riprendere i negoziati di pace in Medio Oriente dopo la decisione del presidente americano di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Secondo l'Associated Press, i fondi previsti per l'inizio del 2018 potrebbero essere dimezzati.