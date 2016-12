Trump programma visita in Giordania

L'Associated Press ha appreso che Donald Trump ha in programma di visitare a fine mese la Giordania, un regno la cui popolazione è per oltre il 90% musulmana. La circostanza emerge nel pieno del clamore suscitato dalla proposta del candidato repubblicano di impedire l'ingresso ai musulmani negli Usa per il rischio terrorismo islamico. La visita in Giordania sarebbe inserita nel viaggio in Israele che Trump ha preannunciato la settimana scorsa.